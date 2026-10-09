Abu Dhabi - Der Copilot des Flydubai-Flugs von Dubai nach Tel Aviv wollte die Maschine laut den Ermittlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf den israelischen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen lassen. Der aus dem Oman stammende Copilot habe geplant, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen und damit einen Selbstmordanschlag auf das Passagierterminal des Ben-Gurion-Flughafens zu verüben, sagte der Generalstaatsanwalt der VAE, Hamad al-Shamsi, wie die staatliche emiratische Nachrichtenagentur WAM berichtete.