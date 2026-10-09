Laut al-Shamsi habe es bereits 2017 erste Anzeichen gegeben, dass sich der Mann während seines Studiums in Australien Extremismus und Terrorismus zuwandte. Demnach ließ er sich von den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA inspirieren. "Der Gedanke, eine ähnliche Aktion mit einem Flugzeug durchzuführen, verankerte sich fest in seinem Denken." Der Verdächtige, der im Januar dieses Jahres bei Flydubai einen Job angetreten hat, arbeitete laut den emiratischen Ermittlern zuvor für mehrere Fluggesellschaften in verschiedenen Ländern.