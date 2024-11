Beim Weihnachtsmarkt Frauensee: Rhöner Meister und ein Holzwurm

Holzkunst von Frank Schäfer Foto: Iris Friedrich

Nun sind die beiden erstmals gemeinsam bei einer Ausstellung mit Verkauf zu erleben: Am Samstag, 30. November, werden sie beim Weihnachtsmarkt auf dem Schlossareal in Frauensee mitmachen. In der Scheune des alten Gutshofes haben sie eine kleine Drechslerwerkstatt aufgebaut, wo Herbert Büchner die Werkzeuge an der Drechselbank schnurren lässt. Man kann ihm dabei zuschauen, wie schöne Holzobjekte entstehen. Im Verkauf hat er zum Beispiel Pilze, Kerzenständer oder auch Holzbänkchen. Hobbybastler Frank Schäfer hält eine Vielzahl von traditioneller und moderner Holzkunst für den Advent zum Verkauf bereit – unter anderem Lichterbögen, Pyramiden und lustige kleine Figuren. Der Weihnachtsmarkt in Frauensee mit Rhöner Beteiligung beginnt um 14 Uhr und hält viele weitere Stände, Kaffeestube und eine Puppen-Ausstellung im Schloss bereit.