Ein interessantes Pilotprojekt gab es beim Fußballturnier um den Sparkassen-Abendpokal in Schönbrunn (wir berichteten). Bei den angesetzten Schiedsrichtern war auch Lennik Eckhardt vom SV Schleusegrund Schönbrunn. Der Zwölfjährige, der bereits seinen Schiedsrichterschein gemacht hat, fungierte das erste Mal an der Seitenlinie als Schiedsrichterassistent. Er wurde von einem gestandenen Referee aktiv begleitet und damit wirklich praxisnah auf seine Einsätze vorbereitet.