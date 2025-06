„Nach den Geschehnissen in dieser Woche und den Entscheidungen hinter meinen Rücken am gestrigen Tag (Mittwoch, 18. Juni/Anm. d. Red.) lassen mich zu der Erkenntnis kommen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Ich trete mit sofortiger Wirkung von meinem Posten zurück“, schrieb am Donnerstag, 19. Juni, Martin Bauckmann, bis dato Sportlicher Leiter beim SV 08 Steinach, an die Sportredaktion. Wer seinen Posten übernimmt, steht angesichts des überraschenden Rücktritts Bauckmanns derzeit noch nicht fest. Der Verein will aber zeitnah die Position neu besetzen. Was sind die Gründe für die plötzliche Entscheidung Bauckmanns?