Vor der Partie SV 08 Steinach – SV Borsch 1925 (wir berichteten) bedankte sich der Gastgeberverein noch bei zwei Personen für ihren Einsatz in der Saison 2025/26. Dies sollte eigentlich schon zur Kerwa passieren, doch da war Urlaubszeit. Der SV 08 Steinach und alle Fans im Fellbergstadion verabschiedeten sich darum am vergangenen Samstag von einem Mann, der in der vergangenen Saison noch an der Seitenlinie des SV 08 gestanden hatte: Horst „Ede“ Grohmann. Ede kam im vergangenen Sommer in einer nicht ganz einfachen Phase an den Fellberg. Mit seiner großen Erfahrung, seiner klaren Art und vor allem mit seiner Leidenschaft für den Fußball hatte er sich vom ersten Tag an voll in seine Aufgabe reingehauen. Am Ende blickten die Steinacher mit Stolz auf eine Saison zurück: Platz sieben, 47 Punkte, 75 geschossene Tore. „Vor allem aber steht eine Mannschaft, die immer wieder Moral gezeigt hat und bei der man gesehen hat, dass sie füreinander einsteht. Und genau darum geht es am Ende auch“, schallte es aus den Lautsprecherboxen im Stadion.