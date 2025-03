Der SV 08 Steinach kämpft noch um den Ligaverbleib in der Landesklasse 3. Doch geht es nach Abteilungsleiter Ulli Queck, so werden zukünftig wieder größere Brötchen am Fellberg gebacken. Denn die Fußballtradition, die Anfang der 1960er Jahre Ullis Vater Günter mit einläutete, möchte nun der Sohn wieder aufleben lassen.