Gunzenhausen (dpa/lby) - Ein junger Mann ist in Mittelfranken nach ersten Ermittlungen bei Klimmzügen von einem Baugerüst erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).