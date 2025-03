Hinter dem Sonneberger Handballverein (SHV) liegt ein ereignisreiches Wochenende. Am Samstagabend mussten sich dabei auch die Männer in der Landesliga beweisen. Zum Nachholspiel des 3. Spieltags empfingen sie die Oberliga-Reserve aus Goldbach/Hochheim. Vor zwei Wochen erst waren sie den Rand-Gothaern in deren eigener Halle stark ersatzgeschwächt und knapp mit 36:37 unterlegen gewesen. Diesmal – mit üppiger gefüllter Auswechselbank – konnte SHV-Trainer Pit Poser mit seinem Team einen ungefährdeten 32:22-Heimerfolg verbuchen.