Nachdem die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) am zurückliegenden Wochenende spielfrei hatten (das Landesliga-Heimspiel gegen Apolda wurde bekanntlich auf den 12. April verlegt) steigt am Samstag, 8. März, schon das nächste Heimspiel. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Nachholspiel, kommt aber gerade recht. Denn vor zwei Wochen erst mussten sich die Spielzeugstädter mit einer 36:37-Niederlage in Goldbach geschlagen geben. Nun können sie am Samstag gleich Revanche nehmen – gegen Goldbach/Hochheim II.