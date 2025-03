Die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) mussten sich im Heimspiel gegen Behringen/Sonneborn, den Absteiger aus der Oberliga, beweisen. Bereits das Hinspiel hatten die Südthüringer mit 24:18 erfolgreich gestaltet. Nun setzten sie sich auch am Samstagabend mit 28:21 durch. Im Vorfeld dieser Landesliga-Begegnung standen sich zwei Nachwuchsteams gegenüber. Die beiden Perspektivkader für die nächste Saison in der D-Jugend aus Sonneberg und Suhl traten im Freundschaftsspiel gegeneinander an. Ein großes Dankeschön gab’s dabei zuvor für die Sportfreunde aus Suhl, die mit teils jüngeren Sportlern angereist, aber keinesfalls schlechter waren.