Bleicherode (dpa/th) - Bei einem Arbeitsunfall in einer Bäckerei in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ist ein 30 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben beim Reinigen in eine Maschine gerutscht, die sich daraufhin in Bewegung setzte. Beide Beine des Arbeiters wurden in das Gerät gezogen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr befreiten den Mann, ein Notarzt versorgte ihn medizinisch. Die Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensgefährlich. Warum sich die Maschine einschalten konnte, werde nun ermittelt.