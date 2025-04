Beim Leipziger Sieg Löw-Ansage erfüllt: Baku ruht sich aus nach Tor

Müde Beine nach kurzer Erholungszeit

"Aufgabe erfüllt, in der Halbzeit konnte er raus und sich wieder erholen", sagte Löw, der den viermaligen Nationalspieler nach dem ersten Durchgang dann auch ausgewechselt hatte. Baku hatte beim ersten Spiel unter der Leitung des 45 Jahre alten Ungarn am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale ebenfalls in der Startelf gestanden und war mit der Mannschaft in der Nacht auf Donnerstag erst um 3.00 Uhr in Leipzig angekommen. Riedle habe dann gegen Hoffenheim einfach müde Beine gehabt wie auch ein paar andere Spieler.