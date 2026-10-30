Beim Gassigehen verschwunden Hund aus vier Meter tiefem Schacht gerettet

Okriftel - Auf einmal war er weg: Ein schwarzer Terrier-Mix hat seinen Besitzer und die Feuerwehr des hessischen Ortes Hattersheim auf Trab gehalten. Bei einem Spaziergang über ein Feld in Okriftel sei der abgeleinte Hund am Donnerstagnachmittag plötzlich verschwunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hattersheim. Einsatzkräfte fanden ihn hilflos in einem vier Meter tiefen Schacht inmitten eines zugewachsenen Gebüschs.