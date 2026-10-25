Eine Halbzeit lang hielt Aufsteiger Herpfer SV 07 beim 1. FC Sonneberg 2004 die Null, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Innerhalb von nur 13 Minuten sorgten die Spielzeugstädter mit vier Treffern für klare Verhältnisse und feierten am Ende einen auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Heimerfolg. Mann des Tages war Torjäger Louis Göhring, der dreimal traf und einen weiteren Treffer vorbereitete. Mit dem nächsten Kantersieg kletterte die Mannschaft von Trainer Roberto Benn zwischenzeitlich sogar auf den dritten Tabellenplatz in der Landesklasse.