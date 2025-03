Für diese Jahreszeit waren es beste Bedingungen auf dem Tierberg. Frühlingshafte Temperaturen und ein gut bespielbarer Rasen. So kamen 130 erwartungsvolle Zuschauer, um zu sehen, wie die Meyer-Schützlinge die ersten Punkte in der Rückrunde holen werden. Optimistisch war auch SG-Trainer Daniel Meyer vor der Begegnung: „Wir wollen an die Leistung der ersten Halbzeit von Sonneberg anknüpfen. Diesmal wollen wir aber nicht nur 45 Minuten dagegenhalten. Für uns zählt heute nur ein Punktgewinn, am besten ein Sieg.“