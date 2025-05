Das Aufeinandertreffen in der Landesklasse zwischen den Mannschaften aus Hildburghausen und Sonneberg, in dem beide Kontrahenten mit zahlreichem Ersatz antreten mussten, entschieden am Sonntag die Spielzeugstädter für sich. Dieser 2:1-Sieg ist am Ende auch nicht unverdient, denn die Gäste wollten den Dreier in einem kampfbetonten Match irgendwie mehr. Für den Tabellendritten aus Hildburghausen war es die zweite Niederlage in Folge. Sie liegen vor den weiteren Verfolgern noch sechs Punkte vorn. Die Sonneberger haben sich mit diesem Dreier und nun 35 Punkten auf dem Konto auf Position sieben verbessert und damit wohl mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.