Leipzig (dpa/sn) - Eine 88-Jährige ist in Leipzig-Wiederitzsch von einem Bus überrollt worden und anschließend gestorben. Als sie an der Haltestelle Martinshöhe aus dem Linienbus ausstieg, stürzte sie zwischen Bus und Bordsteinkante, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde die Frau demnach teilweise vom Bus überrollt. Noch vor Ort sei sie an den Verletzungen gestorben. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zu dem genauen Hergang des Unfalls am Donnerstagnachmittag. Zuvor hatte die "LVZ" berichtet.