Beim AWO-Ball im Erfurter Kaisersaal würdigte die Arbeiterwohlfahrt Thüringen am vergangenen Freitag das große freiwillige Engagement in ihren Einrichtungen sowie Kreis- und Ortsverbänden. Fünf besonders engagierte Menschen wurden in diesem Jahr mit der Ehrenamtsmedaille der AWO Thüringen ausgezeichnet. Zu ihnen gehört Elke Reimann, Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Schönbrunn. Seit 32 Jahren ist sie Mitglied der Arbeiterwohlfahrt und war bereits bei der Gründung des Ortsvereins und beim Aufbau der Begegnungsstätte dabei. Seit 2014 ist sie Vorsitzende. Gemeinsam mit ihrem Vorstand organisiert sie ein vielseitiges Vereinsleben – von Ausflügen und Theaterbesuchen bis hin zu sozialen Aktionen und Spendenprojekten. Gleichzeitig setzt sie sich für die Interessen älterer Menschen ein und bringt deren Anliegen gegenüber der Gemeinde ein. „Elke Reimann übernimmt seit Jahrzehnten Verantwortung und sorgt gemeinsam mit vielen anderen dafür, dass ihr Ortsverein ein Ort der Gemeinschaft bleibt. Dabei hat sie nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern immer auch andere Menschen im Blick“, würdigte der stellvertretende AWO-Landesvorsitzende Matthias Graul die Preisträgerin.