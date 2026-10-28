Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Kleintransporter

Demnach stieß der 39-Jährige am Dienstag mit seiner Maschine mit einem Kleintransporter zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters ihn beim Abbiegen übersehen haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Mann und sein Motorrad auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.