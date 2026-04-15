Etliche Wochen hat der Prozess gegen einen Mann aus Suhl am Landgericht Meiningen im vergangenen Frühjahr gedauert – Anfang April 2025 ist er zu mehreren Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Wesentlichen wegen Drogenhandels, aber auch wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Er soll – was er lange geleugnet hatte – schon vor einigen Jahren einen jungen Mann, der unter Betreuung steht, gezwungen haben, ihm Geld zu geben. Er soll ihm einen echt aussehenden Schreckschussrevolver an den Hals gedrückt, ihn zu einem Geldautomaten geführt und unter Drohungen seine Geheimzahl erpresst haben.