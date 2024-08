Beifahrerin in Lebensgefahr: Auffahrunfall auf A4 - acht Verletzte, teils Lebensgefahr

Gera (dpa/th) - Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A4 sind acht Menschen verletzt worden. Eine Beifahrerin in einem Auto schwebt in Lebensgefahr, ihr am Steuer sitzender Ehemann wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters sowie seine Beifahrerin und drei Kinder, die auch in diesem Fahrzeug saßen, erlitten leichte Verletzungen; ebenso der 42 Jahre alte Fahrer eines weiteren Autos. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.