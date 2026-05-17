Würzburg (dpa/lby) - Weil ein Mann auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle abrupt abbremste, ist ein Polizist auf der Autobahn 3 bei Würzburg mit seinem Motorrad gestürzt. Der 30-jährige Beamte wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 37 Jahre alte Autofahrer habe die erlaubten 100 km/h deutlich überschritten, woraufhin der Polizist ihn mit Blaulicht zum Anhalten bringen wollte.
Bei Würzburg Polizist stürzt mit Motorrad bei Verfolgungsfahrt auf A3
dpa 17.05.2026 - 11:08 Uhr