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  4. Polizist stürzt mit Motorrad bei Verfolgungsfahrt auf A3

Bei Würzburg Polizist stürzt mit Motorrad bei Verfolgungsfahrt auf A3

Einsatz auf der Autobahn: Ein Polizist verfolgt mit seinem Motorrad einen Raser. Der bremst plötzlich ab.

Bei Würzburg: Polizist stürzt mit Motorrad bei Verfolgungsfahrt auf A3
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Der Polizist musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Würzburg (dpa/lby) - Weil ein Mann auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle abrupt abbremste, ist ein Polizist auf der Autobahn 3 bei Würzburg mit seinem Motorrad gestürzt. Der 30-jährige Beamte wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 37 Jahre alte Autofahrer habe die erlaubten 100 km/h deutlich überschritten, woraufhin der Polizist ihn mit Blaulicht zum Anhalten bringen wollte. 

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Während der Situation bremste der Fahrer den Angaben zufolge zweimal abrupt stark ab. Beim ersten Mal habe der Polizist einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung noch verhindern können. Beim zweiten Bremsmanöver sei er jedoch mit seinem Motorrad auf das Heck des Autos aufgefahren und gestürzt, so die Polizei. Gegen den Autofahrer wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.