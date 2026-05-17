Bei Würzburg: Polizist stürzt mit Motorrad bei Verfolgungsfahrt auf A3

Während der Situation bremste der Fahrer den Angaben zufolge zweimal abrupt stark ab. Beim ersten Mal habe der Polizist einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung noch verhindern können. Beim zweiten Bremsmanöver sei er jedoch mit seinem Motorrad auf das Heck des Autos aufgefahren und gestürzt, so die Polizei. Gegen den Autofahrer wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.