Weißenburg (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Taxis mit zwei Autos auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken ist eine Fahrerin ums Leben gekommen. Das Taxi sei am Mittwochnachmittag bei Weißenburg in den Gegenverkehr geschleudert, teilte die Polizei mit. Für eine 49-jährige Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.