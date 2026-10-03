Chemnitz (dpa/sn) - Ein neun Jahre altes Kind ist in Chemnitz von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Mädchen hatte am Freitagnachmittag hinter einem haltenden Bus die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Ein 50 Jahre alter Autofahrer habe zwar noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, erfasste mit seinem Fahrzeug aber dennoch das Mädchen. Die Neunjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.