Bergkirchen (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß auf einer Gokart-Bahn ist eine 16-Jährige verletzt worden. Laut Polizei wurde die Jugendliche auf der Anlage in Bergkirchen (Landkreis Dachau) von einem 35-Jährigen überholt. Dabei seien die beiden Gokarts kollidiert, und das Fahrzeug der 16-Jährigen sei mehrfach gegen die Seitenbegrenzung gedrückt worden. Durch die Wucht des Aufpralls habe die 16-Jährige ihren Helm verloren. Sie erlitt ein Schleudertrauma und kam ins Krankenhaus. Der 35 Jahre alte Mann blieb den Angaben nach unverletzt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.