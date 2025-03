Dienstagabend öffnete ein 35-Jähriger in einem Imbiss in Steinbach-Hallenberg eine Bierflasche. Als Öffner setzte er ein Tierabwehrspray ein, welches er dabei versehentlich auslöste. Er sprühte sich das Pfefferspray ins Gesicht und verletzte sich dadurch leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Weitere Personen im Imbiss mussten die Räumlichkeiten ebenfalls verlassen, blieben jedoch unverletzt. Nach dem Lüften konnten diese wieder zurück in den Laden.