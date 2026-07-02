Inglewood - Spaniens Torhüter Unai Simon hat im Sechzehntelfinale gegen Österreich einen Weltmeisterschaftsrekord gebrochen. Der Schlussmann hielt seinen Kasten beim 3:0-Erfolg sauber und ist damit nun bei WM-Endrunden seit 519 Minuten ohne Gegentor. Damit überflügelte der Profi von Athletic Bilbao den Italiener Walter Zenga, der bei der Heim-WM 1990 zwischen dem Auftaktspiel und dem Halbfinale 517 Minuten lang ohne Gegentor geblieben war.
Bei Sieg gegen Österreich Wieder ohne Gegentor: Spaniens Simon knackt ewigen WM-Rekord
dpa 02.07.2026 - 23:06 Uhr