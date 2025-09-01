Für verschiedene Problemlagen, gibt es verschiedene Beratungsstellen. Eine davon ist die Schuldner- und Insolvenzberatung, die von der Frauenakademie Hildburghausen in Hildburghausen angeboten wird. Die Frauenakademie hat diese Pflichtaufgabe vom Landkreis übertragen bekommen und kümmert sich seit vielen Jahren darum, Menschen aus den Schulden zu helfen. Finanziell getragen wird die Institution vom Landkreis Hildburghausen und vom Land Thüringen. Leiterin der Beratungsstelle ist Kathleen Krieg unterstützt wird sie von Beraterin Rita Bähring und der Verwaltungsfachkraft Simone Langner-Schneider.