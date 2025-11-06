 
Bei Schmiedefeld Straßensperrung wegen Holzernte

Ende November beginnt zwischen Schmiedefeld und Schleusingerneundorf die Holzernte. Dafür wird die Straße zeitweise gesperrt, teilt das Forstamt Frauenwald mit.

Holzeinschlag läuft bei Schmiedefeld am 27. November an. Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Ab dem 27. November bis zum Jahresende findet entlang der L 3004 zwischen Schmiedefeld am Rennsteig und Schleusingerneundorf eine Holzerntemaßnahme statt. „Aufgrund der steilen Hanglage und der daraus resultierenden Gefahr für den Straßenverkehr durch abrutschende Stämme und Steine wird der Hang mit einem Fangnetz gesichert. Zusätzlich wird, in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, die Straße mittels Ampelphasen zeitweise gesperrt. Mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten ist zu rechnen, da die Bäume fachgerecht an einem Seil befestigt und dann gefällt werden müssen“, erläutert der Frauenwalder Forstamtsleiter Hagen Dargel.

Bei der Maßnahme handele es sich um eine wichtige Durchforstung. Diese diene vorrangig der Förderung von Mischbaumarten, vor allem Bergahorn, aber auch der Pflege der schon vorhandenen und der Entnahme von geschädigten Buchen. Ziel sei es, den Mischbaumarten mehr Wuchsraum zu verschaffen und ihren Anteil am künftigen Waldbild zu sichern, zu erhöhen sowie die Naturverjüngung zu fördern. „Dadurch wer-den Artenvielfalt, Stabilität und Widerstandskraft des Waldes positiv beeinflusst“, so Hagen Dargel weiter.

Das Waldgebiet sowie die angrenzenden Wege sind während der Arbeiten für Waldbesucher gesperrt. Das Forstamt appelliert an die Bürger, diese Sperrungen im Eigeninteresse und zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeitsausführung durch die beauftragten Forstfirmen konsequent zu beachten. Im Anschluss werden die Waldwege zeitnah wieder in Ordnung gebracht.

Informationen über die gesperrten Waldbereiche können bei den zuständigen Informationszentren Schmiedefeld und Frauenwald erfragt werden oder übers Internet www.outdooractive.de