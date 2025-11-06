Bei Schmiedefeld: Straßensperrung wegen Holzernte

Ab dem 27. November bis zum Jahresende findet entlang der L 3004 zwischen Schmiedefeld am Rennsteig und Schleusingerneundorf eine Holzerntemaßnahme statt. „Aufgrund der steilen Hanglage und der daraus resultierenden Gefahr für den Straßenverkehr durch abrutschende Stämme und Steine wird der Hang mit einem Fangnetz gesichert. Zusätzlich wird, in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, die Straße mittels Ampelphasen zeitweise gesperrt. Mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten ist zu rechnen, da die Bäume fachgerecht an einem Seil befestigt und dann gefällt werden müssen“, erläutert der Frauenwalder Forstamtsleiter Hagen Dargel.