Am Gegen 12.45 Uhr krachte es am Freitag auf der Bundesstraße 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth. Dort stießen ein Bus und ein VW Caddy zusammen.
Bei Saalfeld Mindestens zehn Verletzte bei Bus-Unfall
Redaktion 16.10.2026 - 15:32 Uhr
Zwischen Saalfeld und Arnsgereuth hat sich ein Unfall mit einem Bus ereignet. Mehrere Personen sind verletzt. Die Unfallstelle wurde zunächst weiträumig abgesperrt.
Am Gegen 12.45 Uhr krachte es am Freitag auf der Bundesstraße 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth. Dort stießen ein Bus und ein VW Caddy zusammen.