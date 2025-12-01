Bei Rot über die Ampel: Sportwagen rast über Rot - Anzeige wegen fahrlässiger Tötung

München (dpa/lby) - Zwei Tage nach einem tödlichen Verkehrsunfall an einer roten Ampel in München laufen die Ermittlungen. Der 19-jährige Fahrer sei unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Sportwagen bei Rot mit hohem Tempo über eine Kreuzung gefahren. Dabei krachte er in ein Auto, das bei Grün links abbiegen wollte und in dem drei Männer aus Bosnien-Herzegowina saßen. Zwei von ihnen wurden getötet, der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, ebenso die Beifahrerin des 19-Jährigen.