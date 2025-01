Offenberg (dpa/lby) - Nach dem Fund einer größeren Menge verbotener Dopingmittel in einem Auto sitzt ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei der mutmaßliche Besitzer der etwa 250 Ampullen und 3400 Tabletten, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten in dem Wagen auch mehr als 4300 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments entdeckt.