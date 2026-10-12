Berlin/Frankfurt - Kunden von Online-Banken kennen die Warnhinweise, wenn bei einer Überweisung der eingegebene Empfängername nicht exakt mit dem beim Konto hinterlegten Namen übereinstimmt. Doch nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sind die seit Oktober 2025 vorgeschriebenen Warnungen nicht zielsicher genug, weil lediglich die exakte Zeichenfolge abgeglichen werde. Das führe zu einer großen Menge von Fehlalarmen, wenn beispielsweise ein zweiter Vorname fehlt oder ein Bindestrich falsch gesetzt ist.