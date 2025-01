Tagsüber sammelten wir Arnikapflanzen, die unsere Oma mit Franzbranntwein versetzte und so ein wirksames Einreibemittel herstellte. Das nahe gelegene Waldgebiet, dass damals noch vom Borkenkäfer verschont wurde, war eine echte Fundgrube für Heidelbeeren, Waldhimbeeren, Preiselbeeren und natürlich auch für vielerlei Pilze. Aber auch so manche provisorische Waldhöhle wurde von uns „Insulanern“, damals mit Holzstangen, zusammengenagelt. Es war für uns angehende Jugendliche auch ein angenehmer Rückzugsort in freier Natur, an dem wir so manchen Blödsinn machen konnten. So wurden auch die Porzellanpfeifenköpfe der Opas mit Tabak gefüllt und danach die Wirkung des Nikotins ausprobiert.