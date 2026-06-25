Eine neue überdachte Sitzgruppe an der Kreuzung Reifweg – Rennsteig-Radwanderweg südwestlich von Neuhaus am Rennweg haben in der vergangenen Woche Mitglieder des Thüringerwald-Verein (TWV) Neuhaus mit Unterstützung vieler fleißiger Helfer errichtet. Das in Neuhaus ansässige Unternehmen Röchling Medical Solutions SE war dabei der großzügige Sponsor und übernahm alle Kosten für die Herstellung der Sitzgruppe. Das teilte der Vorsitzende des Thüringerwald-Verein Neuhaus am Rennweg e.V. , Karl-Heinz Schurzfeld, mit.