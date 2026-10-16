Bei Naunhof: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall - drei Verletzte

Naunhof (dpa/sn) - Bei einer Verfolgungsfahrt ist es nahe Naunhof (Landkreis Leipzig) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Ein 18-Jähriger hatte sich laut einem Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto einer Verkehrskontrolle entzogen und war zunächst geflohen. In einem Waldstück prallte das Fahrzeug dann gegen mehrere Bäume. Der 18-Jährige sowie die beiden Beifahrer im Alter von 14 und 15 Jahren kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.