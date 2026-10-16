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Bei Naunhof Verfolgungsfahrt endet mit Unfall - drei Verletzte

Ein junger Mann entzieht sich bei Naunhof einer standardmäßigen Verkehrskontrolle und flieht vor der Polizei. In einem Waldstück kommt es dann zu einem folgenschweren Unfall.

Bei Naunhof: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall - drei Verletzte
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Der 18-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Naunhof (dpa/sn) - Bei einer Verfolgungsfahrt ist es nahe Naunhof (Landkreis Leipzig) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Ein 18-Jähriger hatte sich laut einem Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto einer Verkehrskontrolle entzogen und war zunächst geflohen. In einem Waldstück prallte das Fahrzeug dann gegen mehrere Bäume. Der 18-Jährige sowie die beiden Beifahrer im Alter von 14 und 15 Jahren kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

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Später stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer des Autos keine Fahrerlaubnis hatte, wie es von der Polizei hieß. Zudem fehlte eine Pflichtversicherung und auch die Nummernschilder gehörten demnach nicht zum Fahrzeug. Es entstand laut dem Sprecher ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.