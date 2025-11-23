Ein Auto aus Richtung Möhrenbach kommend ist am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve ins schleudern geraten und dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen.
Noch einmal musste die Feuerwehr Großbreitenbach am Sonntagnachmittag ausrücken. Bei Möhrenbach/ Hohe Tanne kam ein Auto von der Fahrbahn ab. Was war passiert?
