Autofahrern dürfte nicht entgangen sein, dass sich etwas tut an der Hauptstraße zwischen Manebach und dem Meyersgrund. Hier entstehen zwei neue Bushaltestellen, Gehwege und ein Wanderparkplatz, heißt es von der Stadt Ilmenau auf Nachfrage. Los gingen die Arbeiten dazu schon im vergangenen Herbst; da wurde begonnen, die Bushaltestelle „Manebach, Moosbach“ in Richtung Ilmenau auszukoffern und aufzuschottern. Nach dem Winter, etwa Mitte Februar, wurden die Arbeiten dann fortgesetzt. Mittlerweile wird an der gegenüberliegenden Haltestelle mitsamt künftigem Gehweg gebaut.