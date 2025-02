Buch am Erlbach (dpa/lby) - Ausgetretener Klärschlamm hat in der Gemeinde Buch am Erlbach in Niederbayern einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wegen eines technischen Defekts in der örtlichen Kläranlage floss eine größere Menge der Abwasserrückstände in den Erlbach und weiter in die Sempt, wie das Landratsamt Landshut mitteilte.