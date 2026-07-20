Bei Kontrolle an der Grenze: Mann zwei Jahre nach tödlichem Autounfall festgenommen

Stuttgart/Waidhaus - Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall in Stuttgart ist ein 27-Jähriger an der bayerisch-tschechischen Grenze festgenommen worden. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann am Wochenende auf der Autobahn 6 bei Waidhaus und stellte fest, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der Mann sei wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung gesucht worden, hieß es von der Bundespolizei. Nach seiner Festnahme übergab die Bundespolizei den 27-Jährigen an die zuständigen Behörden in Stuttgart.