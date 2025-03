Bei Kaltensundheim: Eine Leitplanke für Erdkröten und Co.

Grüne Plane und Eimer installieren – einfach, aber wirkungsvoll. Foto: Kristin Kirchner

Mit dem mittlerweile rund 700 Meter langen Zaun, der schon mehr als 40 Jahre Jahre lang immer im Frühjahr aufgebaut wird, werden Frosch, Molch und Kröte auf ihrer Wanderung zum Laichgewässer – etwa dem Grimmelbachstausee – sicher über die Straße gebracht. Die Landstraße ist stark befahren, die Hilfe für die Tiere kommt mit Zaun und Eimern: Am Zaun werden sie zu den Behältnissen geführt und diese werden dann täglich in den Früh- und Abendstunden von Freiwilligen kontrolliert und geleert. Sobald die Temperatur gegen 22 Uhr noch sechs Grand plus beträgt, geht das Einsammeln los. In jeder Saison wurden hier bisher Hunderte Tiere gerettet, meist Erdkröten.