Mal schnell einen Bekannten oder ein Familienmitglied im Ilmenauer Krankenhaus besucht; im anliegenden MVZ beziehungsweise Ärztehaus einen Termin wahrgenommen. Doch wohin mit dem Auto in dieser Zeit? Seinerzeit wurden dafür wohl auch gerne die damals noch kostenfreien Parkplätze in der Oehrenstöcker Straße (Parkplatztreff) genutzt. Doch seit Juli 2023 kostet das Parken dort Geld. Laut einem Anwohner der Steinstraße in direkter Nähe zum Klinikum soll sich die Parksituation seither in seiner Straße zugespitzt haben: „Ich wohne in der Steinstraße in llmenau. Schon immer parken hier Mitarbeiter, Patienten, auch Ärzte. Diese Situation hat sich dermaßen verschärft, seit der Parkplatz in der Oehrenstöcker Straße gebührenpflichtig ist“, beschreibt er seine Beobachtungen und fragt: „Wo sollen die obengenannten Leute parken? Leute, die für die Gesundheit der Menschen sorgen! Somit verlagert sich das Thema auf die umliegenden Straßen auf Kosten der Anlieger. Jeden Morgen ein Wettkampf um einen naheliegenden, gebührenfreien Parkplatz. Da wird die Straße rauf und runter gefahren, auch mehrmals. Auch schnell, denn die Zeit drängt“, schreibt der Leser.