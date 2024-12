"Eine der aufwändigsten Vermisstensuchen in Bayern"

Laut Polizei wurde mit zahlreichen Beamten im Wasser, an Land und aus der Luft nach dem Mann gesucht. Dabei seien über mehrere Tage auf der Mindel und der Donau auch spezielle Sonargeräte zum Einsatz gekommen. In der Mitteilung der Polizei heißt es, es habe sich um "bis dato eine der aufwändigsten Vermisstensuchen in Bayern" gehandelt.