Erneut hat man sich bei der Stadt Ilmenau mit dem geplanten Solarpark bei Heyda befasst. Im Bauausschuss standen jetzt der Vorentwurf und die Änderung des Flächennutzungsplanes auf der Tagesordnung. Günter Beckermann (ISU Kaiserslautern) erläuterte die Details: Das Plangebiet ist etwa 4,4 Hektar groß und wird durch die Straße zum Stausee in zwei Gebiete geteilt. Die Investoren wollen die Flächen langfristig pachten; sie tragen außerdem sämtliche Kosten für die Planverfahren.