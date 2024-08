Treffpunkt Harras – so heißt es gegenwärtig für zahlreiche Weißstörche (Ciconia ciconia). Am vergangenen Freitag zur Mittagszeit waren insgesamt 23 dieser schwarz-weiß gefiederten Großvögel am Ortsrand von Harras in Richtung Schackendorf auf einem abgeernteten Feld zu beobachten. 14 davon konnte unserer Mitarbeiter auf einem Foto festhalten. Überhaupt scheinen sich die Weißstörche in der Region wohl zu fühlen, waren sie doch auch schon auf den Silos der Milch-Land-GmbH mehrmals zu sehen. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis die Adebare ihren Flug in ihre afrikanischen Winterquartiere antreten.