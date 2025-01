Am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem Stromverteilerkasten im Bereich der Grundsmühle. Aus diesem entwendeten sie drei Sicherungen mit Schalteinsätzen im Gesamtwert von circa 500 Euro. Am Kabelverteilerschrank entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Durch den Dieb stahl waren zwischenzeitlich zwei Haushalte ohne Stromversorgung. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Störung öffentlicher Betriebe. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0027939/2025 entgegen.