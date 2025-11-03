Bei Grenzkontrolle: Polizisten finden hunderte Doping-Tabletten in Unterhose

 
Schleierfahnder halten einen Wagen auf einer Autobahn in Oberfranken an. Bei einem der Insassen werden sie an einem ungewöhnlichen Ort fündig.

Schleierfahnder stoppten den Wagen auf der Autobahn 93. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Thiersheim (dpa/lby) - Polizisten haben bei einem Mann in einem Auto in Oberfranken hunderte Doping-Tabletten in der Unterhose gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten das Auto in der Nacht auf Montag auf der Autobahn 93 bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) nahe der Grenze zu Tschechien. Auto, Fahrer und ein Mitfahrer seien unauffällig gewesen - doch bei der Durchsuchung des 35 Jahre alten Beifahrers seien die Beamten fündig geworden.

Der hatte demnach "eher schlecht als recht" drei Plastikdosen in die Unterhose gesteckt. Darin befanden sich laut Polizei mehrere Hundert Doping-Tabletten - was etwa dem Zwanzigfachen der erlaubten Menge entsprach, "weshalb sich der Mann von den Tabletten verabschieden musste". Er muss sich jetzt auf eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz einstellen.