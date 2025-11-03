Bei Grenzkontrolle: Polizisten finden hunderte Doping-Tabletten in Unterhose

Thiersheim (dpa/lby) - Polizisten haben bei einem Mann in einem Auto in Oberfranken hunderte Doping-Tabletten in der Unterhose gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten das Auto in der Nacht auf Montag auf der Autobahn 93 bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) nahe der Grenze zu Tschechien. Auto, Fahrer und ein Mitfahrer seien unauffällig gewesen - doch bei der Durchsuchung des 35 Jahre alten Beifahrers seien die Beamten fündig geworden.