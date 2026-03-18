Lekarova Lhota (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Krankenwagen sind in Tschechien sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer bis lebensgefährlich. Zu dem Unfall kam es am Morgen bei dem Dorf Lekarova Lhota, knapp 50 Kilometer nordöstlich von Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau). Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen und einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie der Rettungsdienst der Verwaltungsregion Südböhmen mitteilte.