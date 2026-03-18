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Bei Grenze Tschechien: Auto kollidiert mit Rettungswagen

Sechs Verletzte, zwei davon schwer: Bei Lekarova Lhota in Südböhmen kracht ein Auto mit einem Rettungswagen zusammen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Bei Grenze: Tschechien: Auto kollidiert mit Rettungswagen
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Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Lekarova Lhota (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Krankenwagen sind in Tschechien sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer bis lebensgefährlich. Zu dem Unfall kam es am Morgen bei dem Dorf Lekarova Lhota, knapp 50 Kilometer nordöstlich von Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau). Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen und einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie der Rettungsdienst der Verwaltungsregion Südböhmen mitteilte.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte die Fahrerin des Autos den Unfall verursacht haben. Sie soll den herannahenden Krankenwagen beim Einbiegen auf die Staatsstraße I/20 übersehen haben. Die Staatsstraße verbindet Ceske Budejovice (Budweis) mit Pisek und führt weiter bis nach Karlsbad (Karlovy Vary). An der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet.