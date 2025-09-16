Bei Gemünden am Main: Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrerin stirbt

Gemünden am Main (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 26 ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in der Nähe von Gemünden am Main (Kreis Main-Spessart). Wie die Polizeiinspektion der unterfränkischen Stadt mitteilte, geriet die Frau am Nachmittag in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Auto mit einem Sattelzug.