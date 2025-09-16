Gemünden am Main (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 26 ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in der Nähe von Gemünden am Main (Kreis Main-Spessart). Wie die Polizeiinspektion der unterfränkischen Stadt mitteilte, geriet die Frau am Nachmittag in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Auto mit einem Sattelzug.
Bei Gemünden am Main Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrerin stirbt
dpa 16.09.2025 - 20:12 Uhr