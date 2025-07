Feueralarm am Dienstagabend in Gehren. Auf einer Fläche gegenüber des Supermarktes am Ortseingang war gegen 16.40 Uhr eine Strohpresse heiß gelaufen und in Brand geraten, so Ilmenaus stellvertretender Stadtbrandmeister Tobias Seeber. In der Presse hatte sich ein Strohballen befunden, der ebenfalls Feuer fing. Auch auf der Landwirtschaftsfläche selbst hatte sich das Feuer ausgebreitet. „Etwa 200 Quadratmeter sind nieder gebrannt“, sagte er im Gespräch mit der Redaktion. Der Schaden – auch an der Strompresse – habe sich glücklicherweise in Grenzen gehalten, weil man schnell habe eingreifen können. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ilmenau, Gehren und Langewiesen mit 33 Personen. Verletzt wurde niemand.